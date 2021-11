Fluidité du commerce pour PME en Côte d’Ivoire : Lionel Danenberg, sollicite le soutien du ministre Adama Coulibaly

La rubrique économie s’ouvre ce mercredi 24 novembre 2021 avec la rencontre entre Lionel Danenberg et le ministre Adama Coulibaly. Pour l’implantation de sa plateforme en Côte d’Ivoire, DG de PayServices a sollicité le soutien du ministre Adama Coulibaly.



Le lobbying fait par PayServices a conduit son Directeur général, Lionel Danenberg, à Abidjan où il a été reçu en audience le lundi 22 novembre 2021, par le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, à son Cabinet au Plateau.

« Nous avons parlé d’une plateforme technologique que nous apportons des Etats-Unis pour aider le Gouvernement ivoirien à simplifier le commerce pour les Petites et moyennes entreprises, mais également pour aider l’Etat dans sa mission d’amener plus de visibilité, de transparence et de modernisation dans ses finances », a déclaré au terme de cette audience, le premier responsable de cette entreprise qui se propose à travers sa plateforme, d’augmenter les recettes de l’Etat pour un montant annuel allant jusqu’à 3,5 milliards de dollars américains supplémentaires en fermant les échappatoires aux douanes.

Pour Lionel Danenberg, Directeur général de PayServices, la rencontre avec le ministre Adama Coulibaly avait surtout pour but d’obtenir l’appui de son département pour permettre l’implantation de sa plateforme. A cet effet, l’entreprise souhaite la signature d’un Protocole d’Entente, d’Accord et de Partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances en vue de favoriser sa collaboration avec les différentes institutions de la Côte d’Ivoire.

Il faut rappeler que sur invitation du Délégué général du Service de Promotion économique de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique (SPECI), Inza Camara, par ailleurs Consul général de la Côte d’Ivoire à New-York, PayServices a pris part les jeudi 11 et vendredi 12 novembre dernier à Abidjan, au premier Forum d’affaires et d’investissements Côte d’Ivoire-Amérique du Nord.

