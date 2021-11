Forum d’affaires et d’investissement Côte d’Ivoire – Amérique du Nord : 10.000 milliards de FCFA enregistrées

La première édition du Forum d’Affaires et d’Investissements entre la Côte d’Ivoire et l’Amérique du Nord ouverte, le jeudi 11 novembre, a refermé le vendredi 12 novembre 2021. Pendant deux jours, la cinquantaine d’opérateurs économiques venus de l’Amérique du nord, et du Canada ont été instruits sur les nombreuses opportunités d’investissements dont regorge la Côte d’Ivoire à travers des panels de hauts niveaux (6 au total) conduits par des membres du gouvernement ivoirien. Ils ont surtout été édifiés sur les projets prioritaires inscrits dans le Plan National de Développement (PND) pour la période 2021-2025.

A cette illustre occasion, de nombreux accords de partenariats privé-privé et public-privé ont été scellés et plusieurs intentions d’investissements d’un coût complet de 10.000 milliards de FCFA ont été enregistrées. Toutefois, le gouvernement ivoirien souhaite que les volontés affichées par ces opérateurs économiques venus du nord du pays de l’Oncle Sam, se matérialisent par des actes concrets sur le terrain.

Pour la période 2021-2025, le programme national de développement (PND) adopté par le gouvernement de Côte d’Ivoire offre des opportunités d’investissements d’environ 59.000 milliards de FCFA et s’articule autour de huit (8) grandes priorités. Les investissements privés attendus sur cette période (2021-2025), s’élèvent à plus de 43.000 milliards de FCFA soit 79% des investissements.

Dès lors, ce forum devient une occasion pour la Côte d’Ivoire de capter d’avantages d’opportunités d’affaires et d’investissements, pour rester dans la droite ligne des objectifs que s’est fixé son gouvernement sous la gouvernance du chef de l’Etat Alassane Ouattara.

“Au regard de la mobilisation de ce jour et de la qualité des participants, je reste persuadé que de nombreux hommes et femmes d’affaires d’Amérique du Nord reviendront en Côte d’Ivoire en vue de renforcer le partenariat économique et financier entre la Côte d’Ivoire et l’Amérique du Nord.

Je voudrais vous assurer de la disponibilité totale de tout le Gouvernement ivoirien à soutenir tous vos projets d’investissement en Côte d’Ivoire, en relation avec la vision contenue dans notre Plan National de Développement 2021-2025. Des modèles de conventions spécifiques à chacun des secteurs d’intérêt seront proposés par l’Etat et feront l’objet d’échanges en vue d’établir un partenariat gagnant-gagnant.

Mesdames et Messieurs, Chers Investisseurs, il s’agit pour vous de saisir l’opportunité extraordinaire de développer des affaires en Côte d’Ivoire, un pays en pleine croissance. C’est sur cette assurance que je souhaite, au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, plein succès au 1er Forum d’affaires et d’investissements d’Amérique du Nord en Côte d’Ivoire,” a rassuré le Ministre de la Promotion de L’Investissement Privé, M. Emmanuel Esmel Essis, représentat du Premier Ministre Achi Patrick.

Présent à la cérémonie de clôture, Alcide Djédjé, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères de l’intégration africaine et de la diaspora, a conseillé aux investisseurs étrangers de prioriser la stratégie de partenariat avec les Ivoiriens, c’est-à-dire, s’entourer des compétences ivoiriennes dans toutes leurs actions, pour mieux maîtriser les réalités propres à ce pays. Il a par la suite, félicité et remercié tous les opérateurs économiques venus du nord de l’Amérique et du Canada, avant de refermer officiellement les portes de ce forum et rendez-vous a été pris en 2023, pour la seconde édition.

