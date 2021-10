Frais mobile money/ Coulibaly Félix, secrétaire général du syndicat annonce une grève de 48 heures

Le syndicat des propriétaires de points de vente mobile money de Côte d’Ivoire (Synam-ci) annonce une grève de 48heures suite à la décision des opérateurs mobiles de baisser des tarifs d’envoi et de retrait d argent sans leur avoir consulté.

Dans un communiqué dont Linfodrome s’est procuré copie ce jeudi 21 octobre 2021, Coulibaly Félix, secrétaire général de ce syndicat annonce une grève de “minimum 48heures”. Le syndicat se plaint des conséquences que la rabais va engendrer sur les commissions reçues par transaction et non des frais au retrait.

“En effet, ce domaine d’activité est en perpétuel bouleversement en ce sens que nous les partenaires immédiats, ne sont en aucun cas consultés et informés lors des prises de décisions qui impactent négativement la suivie de notre activité en ce qui concerne le revenu sur investissement. Les commissions que nous percevons sont très faibles, très minables malgré tous les risques auxquels nous sommes confrontés tel que les agressions, les vols, les anarques, les erreurs de dépôt qui restent souvent sans suite favorable. Les commissions perçus ne nous permettent pas de vivre pleinement de notre activité malgré les frais exorbitants prélévés sur le client final. Nous percevons moins d’un septième des frais prélevés (1/7) sur les montants et tout ça depuis très longtemps”, a expliqué la note signé du secrétaire général du Syam-ci.

“Nous considérons cela comme une injustice et un manque de respect des contrats. Si cela continue avec la baisse des commissions des prestataires, ce secteur d’activité serait suspendu sur toute l’étendue du territoire pour au minimum 48h dans les jours à avenir afin que la situation soit revue à la normale”, indique-t-il.

Depuis le mercredi 20 octobre 2021, l’on assiste à la chute de produits et service mobile money chez Orange et MTN grâce au concurrent Wave qui a réduit les frais de dépôt et de retrait depuis six mois. Une situation qui fait “force” les géants de la téléphonie mobile à s’aligner sur les mêmes prix.

Désormais, chez Orange tous les retraits d’argent sur Orange money en Côte d’Ivoire passent à 1%. Même son de cloche chez Mtn momo, bénéficieront, à partir du jeudi 21 octobre, les clients bénéficient de la gratuité en termes de frais sur leurs deux premiers transferts d’argent de la journée quel que soit le montant. Des offres qui ne sont pas faites pour déplaire les utilisateurs.

Sandra Kohet

