France: la bulgare a annoncé la mise à disposition de ressources d’environ un milliard de dollars US à la Côte d’Ivoire

Au départ d’Alassane Ouattara pour Paris samedi, le service de presse de la présidence nous informait qu’en marge du Sommet sur le financement des économies africaines qui s’y déroule, il s’entretiendrait avec “plusieurs personnalités”.

Sans nul doute que les directeurs du Fonds Monétaire International (FMI) et de la banque mondiale en font partie.

Le numéro un ivoirien les à tour à tour reçus dimanche dans les locaux de l’ambassade de Côte d’Ivoire en France.

Avec Kristalina Georgiva, il a passé en revue la coopération entre la Côte d’Ivoire et le FMI. Lui réitérant l’engagement de son Institution à soutenir la Côte d’Ivoire dans sa relance économique, tout en saluant “l’excellent travail” accompli par le Gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la bulgare a annoncé la mise à disposition de ressources additionnelles d’environ un milliard de dollars US à la Côte d’Ivoire. Une ligne de crédit supplémentaire accordée “afin de contribuer à la relance économique et à la création d’emplois et de nouvelles opportunités”, comme selon ses propos rapportés par le service de presse de la présidence.

Avec Axel Van Trotsenburg, un point des programmes de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire fut fait. Le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale a réaffirmé la disponibilité de son Institution à continuer de soutenir la Côte d’Ivoire dans son développement.

Koaci

Comments

comments