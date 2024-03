Heavent meetings cannes 2024: une niche d’opportunité dans le d’affaires et événementiel

Rendez-vous incontournable du tourisme d’affaires et de l’événementiel, ‘’ Heavent Meetings’’ s’est tenu du 26 au 28 mars 2024 au Palais des Congrès et des festivals Cannes.

Organisé chaque année à la même période, cet événement se présente comme une véritable niche d’opportunités.

Ce salon européen des professionnels du tourisme et de l’événementiel a réuni 500 Top Décideurs français et européens présents lors de 3 soirées networking

Il a pour objectif principal de favoriser le « face-à-face » direct entre exposants et Top Décideurs par le biais de rendez-vous pré-organisés et ultra-qualifiés en amont de l’évènement dans une ambiance conviviale.

Spécialisé dans l’événementiel en France, l’ivoirien Ange Diby, de la Structure Boss plus &Co, participant à l’événement, y était pour accroître son réseau d’affaires.

« Nous sommes venus rencontrer de potentiels partenaires en son, lumière, hôtel et de nouvelles salles de spectacles avec qui nous pourrions collaborer. Cela fait plusieurs années que nous organisons des spectacles en France et il est important pour nous d’agrandir notre cercle d’action. Ce fut une belle expérience ».