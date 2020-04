La Chine fait un nouveau don financier de 30 millions de dollars à l’OMS

Le 23 avril, le Porte-parole du Ministère Chinois des Affaires Étrangères M. GENG Shuang a déclaré lors de la conférence de presse que la partie chinoise a décidé d’accorder un don financier supplémentaire de 30 millions de dollars US à l’OMS pour accompagner des pays en développement dans l’édification de leurs systèmes sanitaires nationaux. Sachant que la partie chinoise a déjà donné un don financier de 20 millions de dollars US à l’OMS au mois de mars.

“Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’OMS a activement joué son rôle, tout en adhérant à l’esprit de l’objectivité, de l’impartialité et de la science, pour assister aux pays du monde de lutter contre l’épidémie et promouvoir la coopération internationale. À ce moment crucial, soutenir l’OMS, c’est justement à défendre des idées et des principes de multi nationalisme, à défendre le rôle et l’autorité de l’ONU. Le don financier témoigne encore une fois le soutien et la confiance que le gouvernement et le peuple Chinois manifestent à l’OMS.” a expliqué M.GENG.

