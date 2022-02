La Côte d’Ivoire présente sa richesse agricole au SIA 2022 à Paris

Pour le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, la côte d’ivoire est venue présenter son savoir-faire dans le domaine de l’élevage et halieutique mais surtout chercher des investisseurs pour dynamiser la pêche et l’élevage en Côte d’Ivoire.

Le premier responsable du secteur agricole ivoirien, à la tête d’une forte délégation , le Ministre d’Etat, Kobenan Kouassi Adjoumani, quant à lui, la participation de la Côte d’Ivoire, leader agricole, à ce salon devenu la plaque tournante de l’Agriculture mondiale, vise à promouvoir les acquis de ce secteur sur la scène internationale mais surtout partager son expérience avec d’autres puissances agricoles.

Les membres du Gouvernement ont visité les différents stands de la Côte d’Ivoire aménagés au pavillon 5/2 où sont installés le Ministère d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Les visiteurs ont pris d’assaut après la cérémonie d’ouverture le stand Côte d’Ivoire pour découvrir ou redécouvrir les curiosités agricoles du pays.

L’un des temps fort de la participation de la Côte d’ivoire sera la journée ivoirienne prévue le mercredi 2 mars prochain avec une conférence animée par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, les Ministres des Eaux et Forêts et des Ressources Animales et Halieutiques sur le thème « l’agriculture ivoirienne au-delà de la Covid-19 et du changement climatique : accélérer la modernisation du secteur. » plusieurs acteurs du monde de l’agriculture sont déjà annoncés par les organisateurs à la salle 121 CFDE espace 2000 Pavillon 1, Parcs des expositions.

A l’occasion de la 58ème édition du Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA 2022), Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et Sidi Tiémoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ont procédé à l’ouverture du stand dédié à la Côte d’Ivoire suivie d’une visite guidée, hier samedi 26 février 2022, aux parcs des expositions de Paris. Puissance agricole, la Côte d’Ivoire a inscrit le SIA parmi ses activités promotionnelles.

Comments

comments