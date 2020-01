La mairie de Man répond à Dr Tia André du PDCI-RDA sur le supposé détournement

L’ex-maire de la commune de Man avait tiré à boulet rouge sur la nouvelle équipe de la mairie. Pour Tia André plusieurs réalisations faites par son successeur n’étaient pas inscrites au programme. Ainsi, avait-il accusé Aboubacar Fofana et son équipe de détournement. Par la voie de Me Inza Fofana, 4eme adjoint, la mairie dit sa part de vérité.

<<On ne répondra pas à ces accusations. Nous avons travaillé sur fonds propres quand nous sommes arrivés avant que nous ne recevions notre budget. La mairie est libre de déplacer un projet en fonction de la nécessité et de la portée. Quand on prend le dispensaire de Zélé, nous allons avoir dans peu de temps un CHR flambant neuf à quelques mètres du village. Du coup, ce dispensaire n’a pas lieu d’être. Pour les feux tricolores, nous attendons que les rues soient bitumées pour mettre les feux>>, a réagi Me Inza Fofana, 4è adjoint au maire.

Il précise que << Nous n’avons rien contre Tia André. Nous voulons travailler pour Man, c’est tout. Aujourd’hui, malgré qu’une partie du marché est cassé, notre budget est en hausse par rapport à celui qu’on a trouvé. De 800 millions, nous sommes passés à plus d’un milliard sans compter la recette du mois de décembre 2019. Toutes les recettes sont versées directement au trésor. Sauf quelques miettes qui nous échappent. Bientôt, nous allons construire des magasins à la gare de Facobly que nous allons raser complètement. Ce travail sera fait avec l’argent que la BNI a donné depuis le temps de Tia André qui est toujours logé dans la même banque. Si les gens pensent qu’on utilise mal les fonds mis à notre disposition, ils peuvent s’adresser au trésorier général du trésor pour d’amples informations>>, recommande-t-il.

Le 4è adjoint au maire soutient que <<Nous n’avons renvoyé personne de l’équipe de Tia André quand nous sommes arrivés. Hormis les contractuels. C’est vrai qu’il est PDCI et nous RHDP, on n’a rien contre lui. Ce qui nous préoccupe, c’est le développement de Man>>, a-t-il conclu.

