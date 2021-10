La Tarification des services Mobile Money : communiqué de l’ARTCI

“L’ARTCI n’intervient pas dans la régulation des services financiers fournis par les entreprises émettrices de monnaie électronique et encore moins dans la tarification. L’action de L’ARTCI se limite essentiellement à garantir l’accès aux réseaux de télécommunications pour les fournisseurs de services à valeurs ajoutée y compris les émetteurs de monnaie électronique, à veiller à la sécurisation des transactions électroniques et à la protection des données à caractère personnel, conformément à ses missions”, peut on lire dans un communiqué .

