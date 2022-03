Le géant russe Gazprom signe un contrat pour un gazoduc vers la Chine

Le géant russe Gazprom vient de signer un méga contrat avec la Chine pour la création d’un pipeline capable de transporter 50 milliards de m3 de gaz par an.

Dans un communiqué ce mardi, le géant gazier russe, Gazprom, a annoncé avoir signé un accord avec la Mongolie pour concevoir le pipeline Soyouz Vostok, qui traversera la Mongolie vers la Chine, et pourra transporter jusqu’à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an si la Russie et la Chine concluent un nouvel accord d’approvisionnement.

Selon certains observateurs internationaux, cet accord pourrait réduire la dépendance de Gazprom vis-à-vis de l’Europe, qui est, et de loin, le plus grand consommateur de gaz russe. Mais la partie n’est pas gagnée d’avance. « Moscou et Pékin sont en train de créer une économie parallèle indépendante du dollar américain… », commentent ses observateurs.

Cet accord, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte de tensions diplomatiques axées sur l’invasion russe en Ukraine. La Russie a écopé de nombreuses sanctions de la part des occidentaux et l’Europe envisage de couper les échanges gazeuses avec Moscou. La signature de cet accord est sans doute une mesure anticipative de la part de Moscou dans sa stratégie de résistance face à l’Occident.

Melv

Comments

comments