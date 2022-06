Le “GROUPE AUCHAN” va ouvrir des magasins en Côte d’Ivoire.

Le Président de l’Association Familiale Mulliez (AFM), propriétaire du “Groupe Auchan”, Barthélemy Guislain, a indiqué, l’ouverture de magasins de distribution à Abidjan et dans des villes de l’intérieur. « Nous sommes venus signifier au Premier Ministre notre intention d’investir en Côte d’Ivoire. Notre aventure débutera dans ce mois, avec l’ouverture du premier magasin Auchan. Suivront dix autres magasins et, à terme, ce sont quatre-vingt magasins qui ouvriront dans tout le pays », a déclaré Barthélemy Guislain.Le Premier Ministre Patrick Achi s’est réjoui de l’initiative qui participera du dynamisme du commerce et de la distribution. Tout comme de la création d’emplois pour les jeunes.

Comments

comments