Le groupe samandjê communie avec ses partenaires

Dans le cadre de la promotion du programme gouvernemental « Subblime Côte d’Ivoire » à travers la contribution des partenaires locaux, le groupe hôtelier Samnadjê a réuni différents partenaires au cours d’un diner gala sur l’investissement touristique.

Si Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire, Grand-Bassam demeure la capitale du tourisme ivoirien, selon Aka Aouélé, président du Conseil régional du Sud-Comoé. Cette conviction, il l’a réaffirmée, vendredi 23 février 2024, au gala des partenaires organisé par le groupe Samandjè, à Grand-Bassam.

« Le tourisme, c’est d’abord Grand-Bassam », a-t-il soutenu. C’est pourquoi, il a salué les importants investissements faits par le roi de Moosou, Sa Majesté Nanan Kanga Assoumou, dans le secteur de l’hôtellerie. Il a dit ne pas être étonné par ce dernier qu’il reconnaît comme étant « un grand bâtisseur. Vous êtes un grand bâtisseur. Votre vision s’inscrit dans celle du président de la République ».

Il a révélé l’ambition d’assumer sa responsabilité sociétale et environnementale. « Nous sommes résolus à maintenir notre engagement envers la responsabilité sociale et environnementale en intégrant des pratiques durables dans toutes nos réalisations.

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel pense que le « développement du tourisme passe par l’implication et la prise d’initiatives des filles et des fils » de la région du Sud-Comoé. Cela explique également le fait que ce secteur soit une priorité pour le Conseil régional qu’il dirige. Il en veut pour preuve l’organisation, du 3 au 5 mai 2024, dans le Sud-Comoé, des assises internationales du tourisme solidaire.

A sa suite, Jean-Alfred Anodjo, président du Conseil d’administration de ce groupe hôtelier, a dit tout son engagement à aller toujours plus loin après les investissements de près de 15 milliards FCFA déjà réalisés. Il a révélé qu’il y aura bientôt un 4e site d’hébergement à Grand-Bassam. Ce qui permettra d’atteindre certainement l’ambition de 500 clés souhaitée par le groupe.