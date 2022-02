Le ministre de l’Economie et des Finances parle du Niveau d’endettement Côte d’Ivoire

” La dette aujourd’hui est autour de 19 800 milliards. On met en relation la dette avec la richesse nationale.

Par exemple en 2011, l’encours de la dette était de 8 377 milliards et ça représentait 69,2% du PIB qui lui-même était de 12 112 milliards. En 2021, le PIB est de 38 439 milliards. Quand on se projette en 2022, la dette sera de 20 900 milliards par rapport à une richesse nationale de 42 000 milliards. Quand on fait le ratio, on va se retrouver en 2022 à 50% du PIB.

Vous savez que la norme communautaire au niveau de l’UEMOA est de 70%. Nous sommes à 50%, c’est dire que nous avons une marge assez importante. Mais cela ne veut pas dire que nous allons progresser pour aller à 70%.

Nous ne sommes pas du tout endettés, la dette a servi à créer des richesses. Oui, notre endettement est maîtrisé et notre stratégie d’endettement existe. Nous n’empruntons pas n’importe comment, à n’importe quelles conditions. On emprunte selon la stratégie.

Aussi nous faisons des analyses de viabilité de la dette de façon régulière. Le risque d’endettement est soutenable, le risque d’endettement est modéré au niveau de la Côte d’Ivoire. Je voudrais rassurer nos concitoyens que la dette n’est pas un problème en Côte d’Ivoire. “

