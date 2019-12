Les 5 transformations du franc CFA depuis sa création ( Vidéo)

A l’occasion de sa visite en côte d’ivoire , le président français Emmanuel Macron en compagnie de son homologue Alassane Ouattara avait annoncé la fin du franc cfa au profit d’une nouvelle monnaie, l’ECO.

Que vaut cette monnaie au franc cfa ?

Pour le savoir voyons l’histoire du Franc CFA.

Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale (FMI). Il signifie alors “franc des Colonies Françaises d’Afrique”. Le reste vous le savez.

Le 26 Décembre 1945 et le 26 Décembre 2019, cela fera 74 ans. Mais c’est un accord de 75 ans. Ce qui veut dire que en 2020… où ça passe où ça casse.

Cet accord entre la France et les pays africains francophones utilisant cette monnaie avait été signé pour une durée de 75 ans dans l’éventualité d’un renouvellement du dit accord.

Comme tout accord ou contrat, celui-ci est toujours renouvelé un an avant son échéance, et nous y sommes en plein dedans…

Depuis sa création jusqu’à maintenant le franc cfa a connu de grand transformation qui ont altéré sa valeur au cours des années.

De 1945 à 1948 la France instaure le franc des colonies Française d’Afrique comme seule et unique monnaie légale des colonies en effectuant sa première déclaration de parité fixe (1 franc cfa = 1.7 franc français) et restaure du même coup son autorité mon&taire ( via la caisse Centrale de la France d’Outre-mer).

Dans les années 50 et 60, indépendance progressive des territoires colonisés et leur constitution en Etats, n’induit cependant en rien leur retrait de la zone du nouvellement nommé “Franc de la Communauté Française d’Afrique”. En effet entre 1960 et 1973 seuls quatre états sur la quinzaine d’États appartenant à la zone Franc se retirent des accords monétaires engagés au moment de leur indépendance. C’est notamment le cas de la Guinée, en 1960, parallèlement à la réévaluation de parité fixé à ( 1 Franc Français = 50 Franc CFA) , suivie du mali qui revendique lui, une souveraineté intégrale conditionnée par l’indépendance monétaire. Les États qui demeurent dans la zone Franc se rassemblent alors en deux unions monétaires indépendantes: l’U. E.M.O.A ( Union Monétaire des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’UMAC ( Union Monétaire de l’Afrique Centrale).

Les années 80-90 sont marquées par un double élargissement des unions monétaires et par des ajustements de parité successifs. Le premier est de nature géographique, avec la reintégration du Mali, l’inclusion de la Guinée Équatoriale et celle de la Guinée- Bissau. On observe de plus une extension des domaines de coopération entre États Africains, partiellement à la dévaluation de moitie du franc CFA en 1994 ( 1 Franc Français =100 Franc CFA. Les deux unions monétaire sont refondée et affiche désormais des objectif de coopération économique et de développement.

En 1999 le passage du Franc Français en Euro fixe la parité à (1 euro = 656 Franc CFA)

Les années 2000 sont marquées par une forte convergente économiques des États de la zone franc. Une décennie plus tard , nous assistons à la fin du cfa pour une monnaie unique . confirmé par 8 payes de la sous régions, l’eco confirmera t’il l’indépendance financière de l’Afrique ou juste la plonger dans une autres crise économique?

2020 ( 1 euro = ? Eco )

