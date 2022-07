Lutte contre la corruption : la Côte d’Ivoire lance un système de prévention et de détection des actes dénommé « Spacia »

La Côte d’Ivoire innove dans la lutte contre la corruption avec un nouveau Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées (SPACIA). Une interface entre l’État et les citoyens, un outil digital moderne et fluide, selon un observateur. La présentation officielle de cet outil a eu lieu le 11 juillet, lors de la célébration officielle de la journée Africaine de lutte contre la Corruption, à la Primature et en présence du Premier ministre. Thème choisi, « Gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d’intégrité ».

