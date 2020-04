Lutte contre le Coronavirus en Côte d’Ivoire: le gouvernement annonce le report des paiements des factures d’électricité et d’eau

Le gouvernement a décidé de décaler, pour l’ensemble des abonnés, les dates limites de paiement des factures d’électricité et d’eau du mois d’avril au mois de juillet prochain, et celle de mai au mois d’août. Cette information a été annoncée par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dans une déclaration à la la nation, ce mardi 31 mars 2019, pour annoncer les mesures sociales de soutien aux populations pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Ainsi, les factures d’électricité et d’eau des couches défavorisées, c’est-à-dire des ménages abonnés au tarif social d’électricité, et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l’eau, seront prises en charge pour ces mois d’avril et de mai 2020. « Cela concerne plus d’un million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens », a promis Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier ministre a également annoncé un fonds de solidarité, pour un montant de 170 milliards de FCFA, en vue de soutenir les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d’urgence, à travers notamment l’élargissement du champ des filets sociaux.

