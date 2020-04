Lutte contre le Coronavirus: la BICICI annonce la fermeture temporaire de plusieurs agences de son réseau

La BICICI a annoncé la fermeture temporaire de plusieurs de ses agences ( pour la plupart à Abidjan) à compter du lundi 06 avril 2020, selon un communiqué transmis à Abidjan.net.

Une dizaine d’agences à Abidjan et celle de Grand-Béréby ( Complexe SOGEB) à l’intérieur du pays sont concernées par cette mesure qui vise à l’optimisation de son réseau d’agences, précise le texte.

A ces agences se rajoute le Point de vente BICICI situé au sein du Centre Commercial PlaYce Palmeraie, fermé depuis le 1er avril.

Durant la période que court la mesure, les activités et ressources desdites agences seront relocalisées au niveau des 27 autres agences du réseau, des 2 agences dédiées à la clientèle PRESTIGE et des 02 Centres d’Affaires pour les Entreprises, qui restent ouverts du Lundi au Vendredi, de 8h à 14h, pour les opérations courantes.

En outre, la BICICI rappelle toutefois la disponibilité de ses solutions de banque à distance pour réduire vos déplacements et contacts au strict essentiel : le Centre d’Appels au 20 24 24 24, du Lundi au Vendredi, de 08h à 15h , les Distributeurs Automatiques de Billets, pour vos retraits d’espèces, consultation de soldes, etc. et e service BICICINET pour effectuer et suivre vos opérations en un clic

