Lutte contre le Coronavirus: un fonds de soutien de 3,382 milliards de FCFA remis aux entreprises impactées et aux personnes vulnérables

Le gouvernement ivoirien a procédé, le mardi 19 mai 2020 à Abidjan, à la première cérémonie de remise de chèques d’une valeur de 3,382 milliards de FCFA aux bénéficiaires des quatre fonds de soutien créés pour apporter un appui financier aux entreprises impactées et aux personnes vulnérables, du fait de la Covid-19.

Il s’agit des Fonds de soutien aux grandes entreprises, le Fonds de soutien aux Petites et moyennes entreprises (PME), le Fonds d’appui aux acteurs du secteur informel et le Fonds national spécial de solidarité et d’urgences humanitaires.

Au titre du Fonds de solidarité, 2,250 milliards de FCFA seront répartis entre 45 000 bénéficiaires. 1 250 personnes sont concernées pour une subvention d’environ 300 millions de FCFA au titre du Fonds d’appui aux acteurs du secteur informel. 48 millions de FCFA sont prévus pour cinq entreprises des secteurs de l’artisanat, la restauration, le transport et le commerce, au titre du Fonds de soutien aux PME.

Concernant le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 1,132 milliard de FCFA a été octroyé à trois entreprises.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, qui présidait la cérémonie, a expliqué que l’objectif du gouvernement demeure la préservation de l’outil de production et des emplois, mais aussi de garantir un minimum de ressources aux populations vulnérables.

C’était en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Félix Anoble, et de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Porte-parolat du Gouvernement Côte d’Ivoire

