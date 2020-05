Lutte contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire: le ministère du commerce et de l’industrie reçoit un don de plus de 57 millions FCFA

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a reçu des mains du président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire, Touré Faman, un chèque d’une valeur de 10 millions de francs CFA et des dons en vivre et non-vivre de plus de 57 millions de francs CFA, ce jeudi 07 mai 2020, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Abidjan-Plateau.

Composés d’une ambulance médicalisée, de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 4000 cache-nez,725 gels mains grand format, 180 gels de main petit format, 5 cartons de javel, 50 seaux à robinet, 3 thermomètres thermiques, ces dons s’inscrivent dans l’élan de solidarité lancé par le chef de l’État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Sensible à la situation de crise sanitaire que vit le pays en particulier les entreprises, ce don qu’offre la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), est une manière de soutenir le ministère du Commerce et de l’Industrie dans la lutte contre le covid-19.

« M. le ministre nous continuerons tout au long de cette crise sanitaire à être à votre côté et soutiendrons les entreprises, soyez en sûr. », a affirmé Touré Faman, président de la CCI-CI. Il a par ailleurs souhaité que ce don puisse être une réponse efficace à la lutte contre le covid-19, aide à soulager les entreprises. Tout en formulant le vœu de voir l’éradication de cette pandémie et de voir les entreprises reprendre leurs activités de façon normale, le président de la CCI-CI a témoigné son soutien aux entreprises de Côte d’Ivoire.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, qui a réceptionné ces dons au nom du gouvernement, n’a pas manqué de formuler un message de remerciement à l’endroit du président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire ainsi qu’à ses collaborateurs.

« Ce don de portée sociale, marque de façon solennelle la participation de la Chambre de Commerce de Côte d’Ivoire à l’élan de solidarité manifesté par la communauté internationale et singulièrement dans le secteur privé pour atténuer l’impact économique et social de la maladie à coronavirus COVID-19. Aussi, ce geste est un soutien à l’État de Côte d’Ivoire. », a indiqué le ministre en charge du commerce et de l’industrie. Selon le ministre Souleymane Diarrassouba, cette action démontre l’adhésion du secteur privé aux actions menées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid-19 en Côte d’Ivoire.

Il s’est saisi de l’occasion pour annoncer la mise en place de quatre (4) fonds spéciaux bientôt disponibles à savoir le fonds national de solidarité et de soutien humanitaire d’un montant de 170 milliards de francs CFA, le fonds d’appui aux acteurs du secteur informel d’un montant de 100 milliards de francs CFA, le fonds de soutien aux PME d’un montant de 150 milliards de francs CFA et enfin un fonds de soutien aux grandes entreprises avec une dotation de 100 milliards de francs CFA.

