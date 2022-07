MALI, LA BCEAO LÈVE LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Dans un courrier daté du 12 juillet 2022 dont 7info s’est procuré copie, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annonce qu’elle met fin aux sanctions prises à l’encontre du Mali par les organisations de la sous-région.

Le courrier est de la direction nationale de la BCEAO pour la Côte d’Ivoire. Il est adressé aux établissements bancaires implantés en Côte d’Ivoire avec pour objet la « levée des sanctions prises à l’encontre du Mali par les instances communautaires ».

Par ce document, la Banque centrale des États membres de l’espace UMOA informe les établissements bancaires pour application.

Le 9 janvier 2022, les chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), mécontents du projet des militaires au Mali de se maintenir au pouvoir plusieurs années, avaient décidé une série de mesures contre le pays. Parmi elles, les sanctions commerciales et financières, dont le gel des avoirs de l’État malien au niveau de la BCEAO, et des restrictions concernant les transferts de fonds. Mais cette décision a été revue et les sanctions levées le 3 juillet 2022 par la CEDEAO au cours d’un sommet à Accra.

« À cet égard, les restrictions concernant les transferts et les opérations traitées dans Star-UEMOA, SICA-UEMOA et SAGETIL-UMOA ont été levées », invite la BCEAO.

