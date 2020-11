Marchés publics : la part des PME passe de 31,2% à fin juin 2019 à 41,8% à fin juin 2020

Le ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat a indiqué, dans un communiqué, que la part de marchés attribués aux Petites et moyennes entreprises (PME) est passée de 31,2% à fin juin 2019 à 41,8% à fin juin 2020, soit une hausse de 10,6 points.

Le ministère a expliqué que cette hausse traduit la volonté du gouvernement d’améliorer l’accès des PME à la commande publique, à travers l’instauration de procédures simplifiées.

Notamment, le relèvement de 20% à 30% du quota des marchés en faveur des PME, le relèvement de 5% à 15% de la marge de préférence à tout soumissionnaire à un appel d’offres qui prévoit de sous-traiter au moins 30% du montant de son marché à une PME locale et l’allègement des conditions d’exigence des attestations fiscales et sociales.

Concernant les marchés de gré à gré, le ministère a précisé qu’ils ont représenté 10,7% du montant total des marchés à fin juin 2020, contre 11,3% à fin juin 2019.

En nombre, ils ne représentent que 7,7% des marchés, soit 121 marchés sur 1570, contrairement à ce qu’affirme le journal Générations Nouvelles du 13 novembre 2020, stipulant que 21,2% des marchés en Côte d’Ivoire sont passés de gré à gré.

La passation des marchés publics est encadrée par une réglementation qui répond aux standards internationaux, notamment les principes de transparence des procédures de passation des marchés et d’égalité de traitement des candidats.

SOURCE : CICG

