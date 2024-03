Normalisation: L’ensemble de l’ingénierie maîtrisé en Côte d’Ivoire

“Tout le processus d’ingénierie de normalisation est maîtrisé”. Telle est l’assurance donnée par Constant Boka, directeur général de Côte d’Ivoire Normalisation (Codinorm) qui est l’Association ivoirienne de normalisation. C’était, hier, lors d’une rencontre d’échanges avec plus de deux cent cinquante entreprises membres, dans un hôtel à Cocody Riviera Golf (Abidjan).

« Nous savons faire les normes à travers l’organisme de normalisation, en prenant en compte tous les sujets qui peuvent être abordés. Pour la normalisation, on réunit toutes les intelligences à travers des commissions. De plus, nous avons accès au corpus des normes internationales qui existent. Nous utilisons également les résultats de la recherche. L’ensemble de ces informations nous permettent d’élaborer des normes dans tous les secteurs d’activité », a expliqué le directeur général.

Il a souligné que cette ingénierie part de la construction proprement dite du document, de la diffusion, de l’application au contrôle de l’application. Précisant tout de même que l’institution ne dispose pas de droit de police concernant le contrôle.

Sur la question de la normalisation, le patron de Codinorm souhaite que la Côte d’Ivoire adopte une culture normative. Les entreprises et notamment les Pme doivent alors s’inscrire dans cette dynamique. « Elles ne doivent pas fabriquer de petits produits, mais de grands produits. En respectant les normes internationales, régionales et nationales, en vue de la santé et la sécurité des consommateurs. Et au-delà, être compétitives sur le marché mondial ».

Et d’ajouter que c’est une exigence pour les entreprises d’améliorer leur image en ce qui concerne le respect des normes. Constant Boka mentionne, à cet effet, qu’il y a « seize familles de produits qui font l’objet d’obligation (alimentaires, électriques, électroniques, etc.) ».

Ce cadre d’échanges a été l’occasion pour Codinorm de rappeler les avantages pour les adhérents. Elles ont à leur disposition la Plateforme de veille et d’accès aux normes (Pvan) conçue par Codinorm. Il s’agit d’une base normative qui leur est utile dans l’implémentation de leurs activités. L’entité en charge de la normalisation fait du Benchmarcking au profit des sociétés qui en sont membres. Les adhérents bénéficient aussi d’un statut de clients privilégiés, d’une célérité dans le traitement de leurs dossiers, d’un appui à la certification et au conseil.

Les normes sont des documents comportant un ensemble de règles, principes et critères qu’un organisme met en place pour la gestion de tous les risques liés à un secteur d’activité.