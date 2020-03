ombien de fois Ouattara a fui et abandonné les Ivoiriens en temps de crise qu’il aurait lui même provoquée de 1999 à 2020. Il a toujours nié sa responsabilité. Et il jouit toujours seul des retombées des cafouillages qu’il cause. Un example palpable, il garde pour lui seul chaque année 342 Milliards de FCFA comme son Budget de Souveraineté là oú 42 Milliards auraient suffit.

La Bonne Gouvernance en Côte d’Ivoire imposerait qu’il protège le Territoire Ivoirien et empêche l’Immigration Sauvage. Mais non, Il a préféré importer en terre d’Éburnie tellement d’Orpailleurs Clandestins comme si ces ressources minières n’existaient pas avant son accession au Pouvoir. Il a aussi importé tellement de “squaters” qui envahissent les terres fertiles de la Côte d’Ivoire, confisquent les superficies qu’ils veulent et même clashent les Ivoiriens sur leur propre terre, en tuent; et ça ne va nulle part.

Il n’a jamais eu un Plan de Developpement des Entreprises Ivoiriennes. Les Marchés gré à gré sont donnés à ses proches et amis sans vraiment aucun Appel d’Offre. Aussi un moyen de remercier ses Maîtres qui l’ont imposé aux Ivoiriens. Il est près à tout pour les satisfaire.

Un grand Homme d’État avait dit que Ouattara et les siens étaient des Hommes d’Affaire et non des Hommes Politiques. Ça se voit clairement: toute les méthodes éhontées pour se maintenir au Pouvoir: Régistres de l’État Civil tripatouillé, CNI payante, Découpage Électoral déséquilibré, Code Électoral unilatéralement rédigé, Constitution Ivoirienne unilatéralement amandée sans l’accord des Ivoiriens, Arrestations arbitraires et Emprisonnements Irresponsables des membres de l’Opposition, etc…

Maintenant, la Pandémie du Coronavirus vient d’exposer le côté inhumain et horrible de Ouattara et de son Clan. Ouattara a préféré et osé s’imposer un Confinement de Luxe, lui et ses proches, à Assinie et laisser les Ivoiriens mourir du Coronavirus dans un cadre Sanitaire délabré.

En somme, Ouattara et son clan du RHDP ne sont pas des Hommes d’État. Ils sont des Hommes d’Affaire qui ne voient que leurs profits. Au diable le Peuple d’Éburnie, semblent-ils vouloir dire.

