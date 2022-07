Ouverture de l’embouchure de Grand-Bassam : un taux d’avancement des travaux de 75%, indique le Premier Ministre Patrick Achi.

Abidjan, le 28 juillet 2022 – A l’issue d’une visite qui l’a conduit sur les chantiers de l’embouchure de Grand Bassam et la baie de Cocody, le Premier Ministre, Patrick Achi, a révélé que le taux d’avancement des travaux d’ouverture de l’embouchure du Fleuve Comoé sur l’océan à Grand-Bassam est de 75%.

« Sur instruction du Président de la République, nous venons de faire la visite du chantier dit de la baie. Ce chantier qui sera, à terme, l’un des plus mythiques de la ville d’Abidjan, comprend un certain nombre de composantes. La première que nous avons vue est celle de l’embouchure de Grand-Bassam. Les travaux, d’un taux d’avancement de 75%, devraient s’achever d’ici à la fin de l’année », a déclaré Patrick Achi.

L’embouchure est bouchée par une importante quantité de sédiments. Selon le Chef du gouvernement, le but de l’ouverture de l’embouchure de Grand-Bassam est de rétablir l’exutoire naturel du fleuve Comoé en mer et de permettre à la mer de se mélanger à la lagune.

Le deuxième chantier est le majestueux pont à hauban qui va traverser toute la lagune. Il permettra d’améliorer la fluidité du trafic entre les communes du Plateau et de Cocody. Le taux d’exécution des travaux est de 69%.

Le dernier chantier visité par le Premier Ministre est le carrefour de l’Indénié dont les voies étaient jadis noyées et impraticables. Il était impératif, aux dires du Premier Ministre, de relever les voies et de construire un échangeur pour juguler la problématique des inondations et de mettre fin aux embouteillages. Le taux d’exécution des travaux est estimé à 75%.

Pour Patrick Achi, ces chantiers visités ce jour, sont des infrastructures de base qui doivent être achevées d’ici à la fin de l’année. Elles vont impulser la croissance économique en ce qu’elles vont favoriser le développement des activités touristiques et feront d’Abidjan, l’une des plus belles villes du monde.

Il a souhaité que tous les travaux soient séquencés afin qu’ils n’aient pas un impact négatif sur l’ensemble du projet.

