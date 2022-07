Plus de 70.000 têtes de moutons déjà disponibles pour la Tabaski (Ministre).

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a annoncé le mardi 5 juillet 2022, à l’abattoir de Port-Bouët, lors du lancement de la foire aux moutons que plus de 70.000 têtes d’ovins sont déjà disponibles pour la tabaski 2022.

A cela s’ajoute, des centaines de bovins qui empêchent même la fluidité de la circulation sur les voies menant à l’abattoir.

«A la date du 25 juin 2022, plus de 70.000 têtes sur 125.000 têtes de bovins et caprins sont déjà dans le pays. D’ici demain ou après-demain, selon les prévisions, le pic sera atteint », a annoncé M. Touré rassurant que tous les fidèles seront servis en caprins et bovins.

Il a rendu un hommage aux acteurs de la filière pour avoir permis le ravitaillement du marché en bétail, malgré les attaques et l’insécurité dans les zones d’élevage des pays fournisseurs.

«La tabaski 2022 se tiendra dans les meilleures conditions avec le bétail ici et dans d’autres endroits », a relevé le ministre.

Le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a précisé que le marché du bétail a atteint à ce jour 90% des besoins de son approvisionnement en bovin et en ovin.

« Au regard des rythmes d’arrivée dans deux ou trois jours, nous allons atteindre la totalité de nos besoins, ce qui va permettre à nos frères musulmans d’acquérir ceux dont ils ont besoin pour faire le sacrifice », a-t-il dit félicitant les opérateurs économiques pour les efforts d’approvisionnement.

Sur place, plusieurs éléments de la police nationale veillent au grain. Certains font des patrouilles à pieds pour assurer la sécurité des sites de commercialisation et pour désengorger les voies d’accès à l’abattoir de Port-Bouët. Des courses poursuites entre les forces de l’ordre et des agresseurs sont régulièrement observées sur le site.

Ce sont entre 15 ou 17 milliards de Fcfa de transaction qui sont effectués chaque année lors de la fête de tabaski. En plus de l’abattoir de Port-Bouët, d’autres parcs à bétail ont été ouverts à Attécoubé, Yopougon, Abobo et Treichville.

La Tabaski ou Aïd-el-kebir qui sera célébrée le samedi 09 juillet 2022 en Côte d’Ivoire, commémore la soumission à Dieu du Prophète Abraham qui était alors prêt à sacrifier son fils unique, Ismaël, sur son ordre. Chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier sain pendant cette fête pour perpétuer cet acte d’Abraham.

