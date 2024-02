PORT AUTONOME D’ABIDJAN : HIEN SIÉ YACOUBA (DG) MET EN LUMIÈRE LES BONS RÉSULTATS ENREGISTRÉS EN 2023

Le directeur général du Port autonome d’Abidjan (PAA), Hien Sié Yacouba, a relevé les bons résultats enregistrés en 2023, à l’occasion de la cérémonie de distinction de 333 agents, le jeudi 15 février 2024, au Palais de la Culture, à Treichville.

La cérémonie de distinction organisée, le jeudi 15 février 2024, par le Port Autonome d’Abidjan (PAA) a été l’occasion pour son directeur général, Hien Sié Yacouba, de mettre en lumière les bons résultats enregistrés en 2023. A l’écouter, ‘’L’année 2023 a été un bon cru pour le port d’Abidjan qui voit son trafic marchandises croitre de 21% passant de 28,6 millions de tonnes en 2022 à 34,8 millions de tonnes en 2023 avec des segments de trafic qui connaissent des fortunes diverses’’.

Le trafic national connait une hausse

Si le trafic le trafic transit a connu une baisse de 6% dû aux contextes sociaux politiques et à l’état des économies des pays concernés (Mali, Burkina Faso et Niger), le trafic national emporté par la vigueur de l’économie de la Côte d’Ivoire, selon le DG, connait une hausse de 10% passant de 25,2 millions de tonnes à 27,7 millions de tonnes.

Le trafic de transbordement boosté par la mise en exploitation du deuxième terminal à conteneurs en décembre 2022, croit de 959% passant de 378 000 tonnes à 4 millions de tonnes en 2023.

Le port d’Abidjan, notre port, vient de rentrer dans le cercle assez restreint des ports à plus d’un million evp/an

Du fait de la mise en exploitation du deuxième terminal à conteneurs permettant d’accueillir les plus grands navires fréquentant les ports africains, a-t-il poursuivi, le trafic conteneurs a connu entre 2022 et 2023 une croissance de 46% passant de 840 426 evp à 1 230 000 evp. ‘’Le port d’Abidjan, notre port, vient de rentrer dans le cercle assez restreint des ports à plus d’un million evp/an. Et nous escomptons 2 millions d’evp à l’horizon 2027’’, s’est-il réjoui.

Corrélativement à ces embellies dans le trafic, le chiffre d’affaires du Port Autonome d’Abidjan connait une croissance prévisionnelle de 4,5% entre 2022 et 2023, ce qui impacte très positivement notre résultat net en 2023.

Les travailleurs et acteurs portuaires félicités

Pour toutes ces raisons, Hien Sié Yacouba a adressé ses félicitations aux travailleurs du port et aux acteurs portuaires qui ont été fortement ovationnés.

‘’Ces bons résultats sont le fruit de notre effort collectif et de notre engagement commun de doter la Côte d’Ivoire d’une infrastructure portuaire moderne et compétitive au service de note économie en particulier’’, a-t-il souligné.