Prix du cacao: pari gagné pour deux pays voisin

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont réussi à trouver un accord avec les négociants et fabricants de chocolats pour une hausse du prix de cacao.

Pari gagné pour les deux producteurs mondiaux du cacao. La Côte d’Ivoire et le Ghana peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les deux pays sont parvenus à trouver un consensus avec les négociants et fabricants, pour un accord impliquant une prime de 400 dollars la tonne sur tous les contrats de vente de cacao.

Ce nouvel accord du monde du cacao va aider à garantir un meilleur salaire aux producteurs et à fixer un prix standard pour les producteurs, afin d’éviter la contrebande le long des frontières. Le Ghana et la Côte d’Ivoire fournissent enivrions 60% de la production mondiale du cacao.

« Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana »

En août, le Ghana et la Côte d’Ivoire ont conjointement mis en place une organisation stratégique dénommée « Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana ». Elle a pour missions de coordonner les institutions et les politiques cacaoyères des deux pays aux fins de promouvoir, de favoriser et de défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international et dans les forums internationaux.

Melv Sage

