Riposte au Coronavirus: des chèques de 120 milliards de FCFA remis aux unités opérationnelles d’exécution du Programme d’urgence agricole

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, assurant l’intérim du Premier Ministre, a présidé le lundi 15 juin 2020 à Abidjan-Plateau, la cérémonie officielle de remise de chèques d’environ 120 milliards de FCFA, sur un montant initial de 150,8 milliards de FCFA, aux unités opérationnelles d’exécution du Programme d’urgence agricole dans le cadre de la riposte au Coronavirus.

« Cette remise officielle de chèques aux unités opérationnelles d’exécution du Programme d’urgence agricole démontre que le gouvernement joue pleinement sa partition et traduit sa volonté de garantir le bien-être de l’ensemble des producteurs et consommateurs. L’objectif est de soulager les acteurs du monde agricole, et principalement les producteurs durement frappés par les effets néfastes de la pandémie à Coronavirus », a dit Hamed Bakayoko.

Selon le ministre d’Etat, la lutte contre la pandémie à coronavirus doit être collective et chacun, à son niveau de responsabilité, doit y prendre sa place.

De son côté, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a expliqué que 79,54 milliards de FCFA sont dédiés aux filières d’exportation et 39,96 milliards de FCFA aux productions alimentaires. Il a relevé que ce sont au total 300 milliards de FCFA qui sont prévus pour la filière agricole sur la période 2020-2021 à raison de 150 milliards de FCFA par an.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a rappelé aux unités opérationnelles les défis qui sont les leurs. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour assurer et maintenir un bon niveau de production agricole, préserver le dynamisme d’un secteur d’activité vital pour l’économie nationale, permettre aux paysans de profiter des retombées de leur travail et enfin sauver des millions d’emplois.

Au nom des bénéficiaires, Marie Kalou-Djè Bi, a indiqué que la réception de ces chèques est une bouffée d’oxygène.

Le Programme d’urgence agricole est un volet du Plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1700 milliards de FCFA mis en place par le gouvernement pour la riposte au Coronavirus.

CICG

