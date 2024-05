Saison chaude-hausse constatée de la facture d’électricité : Face aux préoccupations légitimes, la CIE réagit…

Les périodes de fortes chaleur ayant entrainé une augmentation de la demande d’énergie combinée aux deux ajustements successifs de juillet 2023 et de janvier 2024 ont leur importance dans la lecture de la facture actuelle. Face aux préoccupations légitimes de la clientèle, la CIE a pris des mesures…

L’impact du changement climatique se fait sentir de plus en plus sur nos modes de vies. Les périodes de forte chaleur constatée durant la période de février, mars, et avril à l’instar de plusieurs pays du monde entraînent une augmentation de la demande d’énergie pour alimenter notamment les appareils et les équipements électroménagers.

La conséquence directe de cet effet volume « naturel » de la quantité de kilowattheures consommés par les clients se traduit souvent par des factures d’électricité plus élevées pour les ménages et les professionnels généralement durant cette période précise.

En outre, les 2 ajustements successifs de juillet 2023 soit 11% de la population qui concernait les 15 A et plus à 10% puis de janvier 2024 qui concerne 100% des clients à 10% sont des éléments qui ont leur importance dans la lecture de la facture actuelle. Par ailleurs l’application de ces ajustements a fait l’objet d’audit pour attester leur bonne application au sein de la Compagnie.

La Compagnie a pris des mesures proactives pour assurer un dialogue ouvert et transparent

Principale fournisseuse d’électricité dans le pays, elle a été particulièrement scrutée quant à la manière dont elle a appliqué cette augmentation tarifaire.

Face aux préoccupations légitimes de sa clientèle ces derniers temps, Linfodrome a pris attache avec la Compagnie. D’ores et déjà, elle a pris des mesures proactives pour assurer un dialogue ouvert et transparent. Elle a notamment mis en place un numéro vert gratuit (800 800 22) permettant aux clients de poser leurs questions, d’exprimer leurs inquiétudes et d’obtenir des conseils sur la gestion de leur consommation d’électricité.

En plus du numéro vert ouvert, l’entreprise sensibilise les clients à télécharger l’application mobile MACIE EN LIGNE permettant aux clients de pouvoir suivre et vérifier leur consommation d’énergie à travers des fonctionnalités spécifiques de l’application notamment le suivi en temps réel de sa facture ; Les alertes de consommation anormale ; une simulation de sa facture ; le suivi de paiement de facture.