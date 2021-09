San Pedro : première usine de broyage de fèves de cacao sur le continent Africain

Le numéro un asiatique du broyage de fèves de cacao, Guan Chong Cocoa va installer sa première usine en Côte d’Ivoire, précisément dans au cœur de la zone industrielle de San Pedro, a-t-on appris de sources concordantes.

Avec cette première usine de broyage sur le continent africain, l’entreprise malaisienne espérerait broyer ses premières fèves au moment de la récolte intermédiaire du deuxième trimestre 2022. Objectif : 60 000 tonnes dans un premier temps, avec une ambition de doubler, voire tripler cette capacité, soutiennent lesdites sources.

Guan Chong Cocoa devrait permettre au Conseil Café Cacao ivoirien de diversifier ses marchés et de trouver de nouveaux clients en Asie et au Moyen-Orient. Ce qui complétera les contrats traditionnels conclus par les majors actuelles, qui sont plutôt tournées vers l’Europe et les États-Unis, croit savoir un confrère.

Le Groupe Guan Chong Cocoa est principalement impliqué dans la fabrication d’ingrédients alimentaires dérivés du cacao, à savoir la masse de cacao, le beurre de cacao, le gâteau de cacao et la poudre de cacao.

À ce jour, le Groupe a diversifié ses activités de la production d’ingrédients alimentaires dérivés du cacao au consommateur en aval.

D. K.

Comments

comments