Sécurité routière : 34 chauffeurs indélicats sanctionnés à la veille de Pâques

La commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire a sanctionné 34 chauffeurs indélicats le jeudi 28 mars 2024. Et ce, à la suite des travaux de la commission qui se sont déroulés à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) sise à Abidjan-Plateau.

Les chauffeurs fautifs ont vu leur permis suspendu pour une période allant d’un mois à cinq ans pour mauvaises appréciations des règles de la route à la veille de Pâques.

Cette décision vise à garantir la sécurité des usagers pendant la période de Pâques marquée par une augmentation du trafic routier. Il s’agit, entre autres, de l’excès de vitesse, du téléphone en situation de conduite, de l’imprudence au volant, du non-respect des feux tricolores, et trois cas de conduite en état d’ivresse où les chauffeurs se sont vus retirer 6 points sur leur permis respectif.

Le président de la commission par ailleurs Conseiller technique en charge de la sécurité routière, M. Kouakou Étienne, a saisi l’occasion pour interpeller les automobilistes et usagers de la route à prendre conscience de leur responsabilité en adoptant de bons comportements au volant. Il les invite aussi à redoubler de vigilance. Mais surtout à éviter de conduire sous l’effet de l’alcool ou autres stupéfiants.

Notons que l’objectif de la commission n’est pas de punir les automobilistes, mais de les sensibiliser et les encourager à adopter des comportements responsables sur la route.