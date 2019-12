Signature d’un accord entre le Conseil du café-cacao et la compagnie chinoise China light industry design engineering

La coopération chino–ivoiriennne dans le secteur du cacao porte ses fruits.

Après plusieurs mois de négociation, Le Conseil du Café-Cacao et la structure chinoise China Light Industry Design Engineering CO, LTD. (CNDC) sont parvenus à un accord commercial ce mardi 17 décembre 2019.

Le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, Monsieur KONE Brahima Yves et le Président Directeur Général de la société China Light Industry Design Engineering CO, LTD. (CNDC) de la République Populaire de Chine, Monsieur TANG MINGMING, viennent de concrétiser le projet de construction des usines de transformation et entrepôts de stockage de cacao à Abidjan et à San-Pedro

A ce titre Le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao a adressé ses félicitations au Président Directeur Général de la CNDC pour sa franche collaboration et a révélé que la pose de la première pierre desdites usines de transformation se fera très prochainement.

En retour, le PDG de la CNDC s’est dit très heureux de signer cet accord commercial avec Le Conseil du Café-Cacao. Il a adressé également ses remerciements au DG du Conseil du Café-Cacao pour avoir associé sa société à ce projet très important pour les deux pays, la Chine et la Côte d’Ivoire. Il a aussi marqué sa satisfaction de pouvoir contribuer à la transformation locale d’une partie de la production du leader mondial du cacao.

