SOLIBRA continue d’innover: 03 nouveaux nés

SOLIBRA tient à remplir la mission qu’elle s’est attribuée, celle d’assurer à ses consommateurs la disponibilité et la qualité constante de ses produits au meilleur prix sur l’ensemble du territoire ivoirien. C’est à juste titre qu’elle met sur le marché trois nouveautés qui viennent répondre à la diversité des besoins des consommateurs. Il s’agit d’un nouveau parfum YOUKI, le Cola en 30cl au prix de 200f; la bouteille plastique de Schweppes Agrume 50cl à 500f et la bouteille de verre consigné, le Booster Mojito également en 50cl au prix de 600f. Le lancement de la boisson Mojito en bouteille de 25cl a été un succès. C’est à la demande des consommateurs, que SOLIBRA offre désormais un format plus grand à un prix avantageux. Pour ces fêtes de fin d’année, les amateurs de cocktail alcoolisé pourront déguster le Mojito de SOLIBRA dans les maquis et bars.

SOLIBRA est le leader de la production et la distribution de produits brassicoles en Côte d’ivoire depuis 1955.

