Sommet sur le financement des économies africaines : le compte rendu de la participation du président ivoirien

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a pris part, ce mardi 18 mai 2021, à Paris, aux côtés d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement ainsi que de plusieurs décideurs du milieu économique et financier, au Sommet sur le financement des économies africaines.

Ce Sommet vise à mobiliser des financements massifs et innovants en faveur des pays africains pour leur permettre de vacciner davantage leurs populations contre la COVID-19, et de mobiliser, à terme, 100 milliards de dollars US à travers les Droits de Tirages Spéciaux.

Plus globalement, il s’agira de rénover les règles de gouvernance économique et financière pour le continent africain en mettant un accent particulier sur l’éducation, la santé, la sécurité, le développement durable et le développement des opportunités économiques.

Sapel

Comments

comments