Système national de vérification et de traçabilité du bois : Les résultats restitués aux acteurs

Le 19 février 2024 à Bruxelles, la Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont signé un Accord de Partenariat Volontaire relatif à l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (Apv-Flegt) destiné à éradiquer de leurs échanges commerciaux, tout bois ou produit bois illégal et à améliorer la gouvernance du secteur forêt-bois.

En effet, dans le cadre la mise en œuvre dudit accord. Le ministère des Eaux et Forêts a organisé le 28 mars 2024, à Abidjan-Cocody-Angré, un atelier de restitution des résultats du Système national de vérification et de traçabilité du bois dénommé projet Snvlt2 : « Développement de modules complémentaire et opérationnalisation du Système nationale de vérification de la légalité et de la traçabilité du bois en Côte d’Ivoire ».

C’était en présence de M. Djaa Koffi Antoine directeur de cabinet adjoint représentant le ministre des Eaux et Forêts M. Tchagba Laurent. L’objectif de cet atelier est de faire connaître les résultats de la mise en œuvre du projet à l’ensemble des parties prenantes et dégager les perspectives d’amélioration du Snvlt 2024 pour parvenir à la délivrance d’autorisations FLEGT en vue d’une meilleure valorisation des acquis.

A cette occasion, Djaa Koffi Antoine s’est dit heureux de la mise œuvre du projet Snvlt qui constitue un outil novateur dans le cadre de la gestion et d’amélioration de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire. Il doit évoluer grâce au développement de certains modules complémentaires (Sig, Inventaire d’exploitation et liste des arbres à exploiter, 2ème et 3ème transformation, Colisage, Exportation, Délivrance de certificats de légalité, Délivrance des autorisations Flegt, etc.) nécessaires à la mise en œuvre du Svl tel que prévu par l’Apv-Flegt Côte d’Ivoire-Union européenne. Le directeur a ensuite, exprimé sa gratitude à l’Union européenne pour leur accompagnement dans le processus de sa mise en œuvre.