Télécommunications : pose de première pierre symbolique du nouveau siège de MTN Côte d’Ivoire en présence de Cyril Ramaphosa

La pose de première pierre symbolique du nouveau siège de MTN Côte d’Ivoire a eu lieu, le vendredi 03 décembre 2021 à Abidjan, en présence du Président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa et du Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a t-on appris.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-sud-africaine, matérialisée la veille par la signature de neuf accord, dont un Mémorandum d’entente dans le domaine des technologies de l’information et des Communications.

A travers ce Mémorandum, les parties ont identifié les domaines d’intérêt commun, entre autres, la formulation et mise en œuvre des politiques des réglementations des domaines des TIC et de l’administration postale, la mise en œuvre de projets de coopération concernant l’infrastructure centrale des télécommunications pour l’interconnexion et l’intégration régionale et internationale, ainsi que le redéploiement du haut débit.

Bâti sur une superficie de 1,5 ha pour un coût total de 20 milliards de FCFA, le nouveau siège de MTN Côte d’Ivoire situé dans la commune de Port-Bouët, non loin de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, sera livré au premier trimestre 2023.

Groupe sud-africain présent dans le pays depuis seize ans, MTN CI est un opérateur innovant qui contribue significativement au développement de l’économie numérique.

Il est l’un des plus gros investisseurs privés de Côte d’Ivoire à travers la création des dizaines de milliers d’emplois directs.

Sapel

