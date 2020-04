La banque panafricaine UBA, a fait un don d’une valeur de 150 millions FCFA au gouvernement de Côte d’Ivoire pour le soutenir dans sa lutte contre le coronavirus. C’est le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Aka Aouélé, qui l’a réceptionné le lundi 30 mars 2020 à son cabinet.

« Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d’entreprise, et ce sans délai ». Cette citation de Tony Elumelu, Président du Conseil d’Administration de UBA, a été matérialisée à travers le geste de UBA Côte d’Ivoire. Kouamé Kouassi, Président du Conseil d’Administration et Sarata Koné-Thiam, Directrice Générale de UBA Côte d’Ivoire, ont remis au Ministre Aka Aouélé, la participation de leur banque. D’une valeur de 150 millions FCFA, elle est composée d’équipements de protection médicale, de solutions hydro-alcooliques, de masques et de gants livrés séance tenante. Aussi, des respirateurs de réanimation ont été commandés. Ils seront livrés dans les jours qui suivent.

« C’est en soutenant nos gouvernements que nous pourrions venir à bout rapidement de la maladie à coronavirus. UBA Côte d’Ivoire étant une entreprise citoyenne se devait de manifester sa solidaire avec le peuple ivoirien dans cette épreuve » a dit Sarata Koné-Thiam.

Ce geste d’une entreprise privée, a été fort apprécié par le Ministre Aka Aouélé. « Vous avez répondu à l’appel du Président de la République de Côte d’Ivoire qui a demandé que tout le monde se mobilise pour endiguer la propagation de la pandémie. C’est en conjuguant nos efforts, autorités publiques et opérateurs économiques, que nous apporterons une réponse efficace à cette pandémie », a-t-il rappelé.

Implantée dans 20 pays africains, et également au Royaume-Uni, aux États-Unis, ainsi qu’en France, United Bank for Africa a décidé d’injecter 8.5 milliards FCFA pour soutenir la riposte contre le coronavirus.

RTI info

Comments

comments