Union des conseils économiques et sociaux: L’organisation décline son plan d’action

La première réunion du bureau de l’Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones (Ucesieu lieu, ce vendredi 8 mars, au siège de cette faitière à Paris, France. Eugène Aka Aouélé, en sa qualité de vice-président de cette entité, a pris part à cette rencontre. La célébration des 20 ans d’existence de la faitière, les mois à venir sur les bords de la Seine a été l’un des points majeurs de cette réunion. Les participants ont également convenu de proposer des avis sur le système économique francophone de l’organisation, lors d’une manifestation qui se tiendra en octobre prochain. Stéphanie Veron, au terme de ces Assises, a été portée à la tête du secrétariat de l’Ucesif. Elle a travaillé, selon la note informative dans plusieurs institutions internationales. « Son expertise et sa profonde expérience sera donc bénéfique à notre association », s’est convaincu, Thierry Baudet, le président de l’Ucesif.

Toujours dans le cadre de la réorganisation de cette entité, la trésorerie de la structure a été à nouveau confié au béninois Tabé Gbian, président du Conseil économique et social de ce pays. Thierry Baudet, satisfait de l’exposé sur le bilan financier de l’Ucesif, a invité ses pairs à œuvrer pour rendre économiquement viable leur faitière.

Eugène Aka, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ( Cesec), lors de cette réunion, a insisté sur l’urgence et l’importance de l’intégration du cycle de l’eau dans l’élaboration des politiques publiques, aux fins d’assurer l’équité sociale et territoriale.

Cette rencontre internationale de haut niveau a enregistré la participation par visio-conférence des chambres consultatives de la Côte d’Ivoire, la France, le Gabon, la Mauritanie, le Maroc, la Grèce, le Benin, la Roumanie, le Mali etc.