Voici les réparations au frais du bailleur

Posséder une maison est un vœu pour tout citoyen. Malheureusement tous les citoyens ne peuvent s’offrir ce luxe. En attendant, ils louent des maisons pour mettre à l’abri leur famille et leur bien. Mais la collaboration entre propriétaires et locataires n’est pas toujours facile. Et il naît souvent des conflits ou des incompréhensions diverses. En Côte d’Ivoire, c’est la loi N°2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d’habitation qui régit les relations entre bailleur et locataire.

Et au sujet des réparations diverses, c’est l’article 25 qui en parle. Selon cet article:

” Le bailleur est tenu d’entretenir l’immeuble ou le local loué, conformément à l’usage prévu au contrat et d’y faire à ses frais, toutes les grosses réparations, notamment celles concernant les murs porteurs ou de soutènement, les voûtes, les toitures, les poutres, les murs de clôture, les canalisations et fosses d’aisance, les puisards, les installations encastrées, les ascenseurs, les escaliers, les planchers, la vétusté de l’immeuble ou du local, le ravalement des façades de l’immeuble ou du local loué, et également tous travaux rendus nécessaires par un cas de force majeure. Lorsque le bailleur n’effectue pas lesdites réparations, le locataire peut, après une mise en demeure infructueuse, se faire autoriser par la juridiction compétente à exécuter les réparations au frais du bailleur. La Juridiction compétente fixe le montant des réparations et les modalités de remboursement du locataire. En cas d’urgence, le locataire est fondé à faire les travaux incombant au bailleur après l’avoir informé par tout moyen. Le locataire peut demander en justice la résiliation du contrat de bail pour défaut des travaux incombant au bailleur. La juri-diction compétente, qui prononce la résiliation du contrat de bail pour défaut de travaux incombant au bailleur, peut allouer, le cas échéant, des dommages et intérêts au locataire ou à ses ayants droit. En 1’absence des travaux de réparation incombant au bailleur, le locataire peut solliciter devant la juridiction compétente la réduction du loyer proportionnellement à l’atteinte portée à la jouissance de l’immeuble ou du local loué”.

Dès maintenant chacun sais à quoi s’en tenir.

