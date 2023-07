2è édition de l’université d’été pour la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire : Appel aux jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux.

La Commission nationale du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (CN-MAEP) a clôturé la deuxième édition de l’université de l’été pour la bonne gouvernance à Abidjan le vendredi 28 juillet 2023. Le thème de cette année était “la gouvernance au service de la jeunesse”. Le professeur David Moussa Soro, président de la CN-MAEP, a souligné que cinq “recommandations fortes” ont été adressées aux jeunes participants à l’issue de cet événement.

Les recommandations de l’université de l’été incluent une utilisation responsable des réseaux sociaux, l’appropriation des lois de la République et des traditions, ainsi que le rapprochement des mécanismes publics d’insertion professionnelle. Dans son discours de clôture, Soro Kapeletien, secrétaire général du ministère ivoirien des Affaires Étrangères, a souligné l’importance de la jeunesse en tant qu’avenir du pays et a encouragé une jeunesse disciplinée sur laquelle on peut compter.

Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI), a pris l’engagement de travailler à une meilleure participation des jeunes à la prise de décisions. Il a également promis de mettre en œuvre les cinq recommandations issues de l’université de l’été.

L’événement a rassemblé environ 2000 participants issus des administrations publiques, de la société civile et du Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire. Il a été enrichi par trois conférences, trois ateliers et quatre panels.