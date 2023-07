BAC 2023, LES CANDIDATS ABORDENT LES ÉPREUVES ÉCRITES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Toute une année scolaire pour se préparer. Finies les révisions, place à la pratique. Les élèves de Côte d’Ivoire abordent les épreuves écrites du baccalauréat ce lundi. Tous espèrent décrocher le précieux sésame.

Ce samedi 1er juillet, un petit groupe d’élèves s’est retrouvé au groupe scolaire Adjueleba dans la commune de Yopougon quartier Maroc. Au nombre de 5, ces candidats au baccalauréat 2023, passent en revue les derniers cours, avant le grand saut prévu le lundi 3 juillet.

« Cela fait plus d’un mois que nous nous retrouvons ici au moins deux fois par semaine pour faire des révisions. On a souhaité se revoir une dernière fois aujourd’hui pour s’encourager mutuellement car le plus dur commence lundi » s’est exprimé Andres Yeo, le chef de groupe.

Ils seront plus de 340.000 candidats à se rendre dans les différents centres d’examens pour prendre part aux épreuves écrites du BAC 2023. Pendant une semaine, les élèves en classe de terminal, mettront à profit les 9 mois d’apprentissage. Un moment qu’ils attendaient avec impatience.

A 48h de l’examen, ces élèves rencontrés par la rédaction de 7info, revisitent les méthodologies sur la dissertation et le résumé de texte en français. Après, ce sera les sciences notamment les mathématiques.

« On a étudié une année entière pour cela. Moi personnellement je reste confiante. Je passe le BAC A et avec mes amis, nous avons fait beaucoup de révisions. J’avais beaucoup de difficultés en math mais maintenant ça va mieux. On a souvent sollicité des professeurs pour nous aider. Tout ce qu’on espère, faire un 5/5 pendant ces épreuves » a réagi Maurielle Kouamé.

Très tôt ce lundi 3 juillet matin, sous la pluie, les élèves ont pris d’assaut les rues d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Les compositions démarrent dès 8h dans les différents centres de composition. Les résultats sont attendus le lundi 24 juillet prochain soit deux semaines après la fin des épreuves.