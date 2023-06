Baccalauréat: Dispositif monstre à Casablanca

Quelque 189.155 candidats passent le bac, régional et national, cette année à Casablanca-Settat. Ce lundi, 73.353 se soumettent aux épreuves du bac régional. À partir de demain, 115.802 passeront l’examen national, soit le quart des effectifs au niveau national.

Pour organiser cette méga session, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (Aref) mobilise un dispositif considérable, dont près de 19.000 enseignants pour la surveillance (bac national et régional), et 7.200 pour la correction. Des contrôleurs de qualité sont également répartis sur les 278 centres d’examen (1 par centre).

Les épreuves sortent du Centre régional des examens (surveillé par 65 caméras en interne et en externe, ainsi que par des vigiles, 24/24), sous forme de convois escortés par les forces de police et de gendarmerie. Leur mission, distribuer un million de copies par jour sur les 16 délégations provinciales de la région. Chaque convoi compte en moyenne 5 véhicules. «Tous les partenaires sont mobilisés pour réussir ce rendez-vous. Nous avons pris toutes les précautions pour verrouiller le dispositif et garantir l’égalité des chances pour tous les candidats», confie Abdelmoumen Talib, directeur de l’Aref.