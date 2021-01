Célébration du mérite/ Des jeunes distingués par des primes à Bouaké

C’était lors de la nuit de l’excellence CNJCI 2020. Le travail acharné pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de Bouaké, fourni depuis des années par la Maison des jeunes, a été, une fois encore, reconnu et distingué, et, cela de la plus belle des manières.Un diplôme, à cet effet, fut remis au Directeur Général de la structure, Landry BOTTY.<< Qu’il me soit permis d’exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Maire DJIBO NICOLAS et tout le conseil municipal qui a mis en œuvre cet instrument. Merci également au Conseiller William Aldo Ettien Nouveau, initiateur du projet et soutien indéfectible de la Maison des jeunes >>, a-t-il remercié. Et d’ajouter :<< Reconnaissance à tous mes collaborateurs Kinaya Camara , Soualiho Abdul Aziz Bakayoko , Ibrahim Désormais Dolce Coulibaly , Katongo Félix Sekongo , Russel Botty , SALI DAO et Georgette Sadya Dolea, pour tous les efforts consentis toutes ces années. Les amis, le plus difficile commence maintenant. Merci enfin au président Cheick Kabila Silué et à tous les leaders de jeunes de Bouaké pour leur implication permanente au succès de la Maison des jeunes de Bouaké >>.

