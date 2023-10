Cepe, Bepc, Bac, session 2024 : Paiement des droits d’examens sur TrésorPay & TrésorMoney à partir du 16 octobre 2023

«Les inscriptions aux examens scolaires du Cepe, Bepc/Test d’orientation (To) en classe de seconde et Baccalauréat, pour la session 2024, se dérouleront du lundi 16 octobre au vendredi 8 décembre 2023, délai de rigueur », rapporte un communiqué de la Direction des examens et concours (Deco) transmis, à Fratmat.info, le 14 octobre 2023.

Dans cette note d’information, la Directrice de la Deco, Mme Dosso Nimaga Mariam prévient que les droits d’examen redevables au Trésor Public sont obligatoires. Ces droits s’élèvent à 500 FCFA pour le Cepe ; 2000 FCFA (+ 500FCFA pour l’épreuve facultative choisie) pour le Bepc et 5000FCFA (+ 1000Fcfa par épreuve facultative choisie) pour le Baccalauréat.

Plus précis, le communiqué invite chaque candidat à payer en ligne à partir d’un compte TrésorMoney sur la plateforme de paiement électronique de la banque du Trésor (TrésorPay/TrésorMoney) en composant la syntaxe *760*2*3# valider puis saisir le matricule ou en allant sur le site pay.tresor.gouv.ci

Il faut signaler que les candidats officiels et leurs parents, les prétendants à la candidature libre, les Chefs d’établissements, Directeurs des études et Directeurs d’école sont priés de se conformer impérativement à la procédure des inscriptions et au calendrier défini.