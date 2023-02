COTE D’ IVOIRE: lutte contre la fraude… : Les syndicats font bloc autour de Mariatou Koné

Soutien et engagement. Ce sont en substance par ces mots que les syndicats membres de l’entente syndicale du secteur éducation formation de Côte d’Ivoire (Esef-CI) et ceux de la Coalition secteur éducation/ formation de Côte d’Ivoire (Cosef-CI) ont exprimé leur appui à toutes les actions de la ministre Mariatou Koné. C’était le mercredi 1er février 2023 à Abidjan-Plateau à l’occasion d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. «Nous, enseignants et personnels d’encadrement, voudrions vous garantir notre soutien et engagement à vous à accompagner dans cette initiative salutaire», a rassuré le porte-parole de l’Esef-CI, Arnaud Boka, saluant l’opération réussie dénommée «zéro congé anticipé».

Au nom de son syndicat, il a rendu un hommage à la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation pour la réintégration et le paiement de leurs arriérés des émoluments des enseignants contractuels. À son tour Kanga Kouassi Ernest, porte-parole du directoire du CosefCi a déclaré que pour traduire en acte leur soutien à la première responsable de l’Éducation nationale, son syndicat va engager « imminemment de gros chantier, notamment la lutte contre la fraude.

À cet effet, il organisera des activités dans les prochains jours. Kanga Kouassi a également saisi l’occasion pour plaider auprès du Professeur Mariatou Koné afin de voir un début de solution à leurs revendications. « Nous attendons le reversement de nos salaires suspendus des mois de mai 2019, janvier et février 2020 et la suspension des cours du mercredi », a-t-il souhaité.

La ministre a remercié les partenaires sociaux pour leur soutien. Répondant à leurs préoccupations, Mariatou Koné a indiqué que « c’est dans les négociations sectorielles que des solutions seront trouvées » à leurs revendications. «C’est ensemble ici ( Ndlr : au cabinet du ministère à Abidjan-Plateau) que nous allons passer en revue vos préoccupations et nous allons voir les solutions qui pourront en découler », a-t-elle conforté. Et d’ajouter que certaines de leurs revendications trouveront rapidement des solutions dans le cadre d’un dialogue sectoriel.

Elle a en outre engagé les différents syndicats à être des ambassadeurs du ministère de l’Éducation dans les écoles en organisant des activités pour lutter contre la fraude afin de construire une école de qualité. « D’avril 2021 jusqu’à maintenant, grâce à la conjugaison de vos efforts, nous n’avons pas eu de troubles à l’école. L’année scolaire 2021-2022 a été apaisée. Pour l’année 2022-2023, nous avons fait zéro congé anticipé. Nous sommes en train de dérouler ce qui émane des états généraux de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation avec votre concours. Je voudrais vous dire merci pour la confiance », a conclu le prof. Mariatou Koné.

