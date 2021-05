Côte d’Ivoire: délocalisation de l’école externat saint Paul du plateau l’an prochain

L’école préscolaire et primaire catholique ouverte en 1956 au cœur de la cité des affaires, le plateau, ferme définitivement ses portes. L’information nous a été livrée par un parent d’élève. Dans un souci de recoupement nous nous sommes rendu au sein de l’établissement pour y rencontrer ses responsables. Le directeur de l’école M. Aké Monda Pascal n’a pas de fait de difficultés pour nous recevoir le mardi 18 Mai 2021. Après avoir décliné l’objet de notre visite, il nous a confié ceci : « Effectivement de par nos responsables il nous a été fait savoir que saint Paul fermera l’année prochaine ici au plateau, mais va voir le jour dans une autre localité qui est génie 2000 Faya (Riviera). Donc l’école ferme au plateau, mais va s’ouvrir à FAYA Génie 2000. Je ne saurais vous donner les motifs exacts de cette délocalisation. Vous devez vous adresser à nos responsables.

Qui pourront vous donner de plus amples informations. Nous, on nous a fait savoir que l’école va se délocaliser à FAYA Génie 2000. C’est cette année que je suis arrivé ici. Donc cette décision a été prise bien avant mon arrivée ici. Nous ne faisons que confirmer ce qui a été dit. Et nous ne sommes qu’accompagnateur de ce projet. Le père AUGUSTIN OBROU curée de Saint jacques des II Plateaux,(ndlr, par ailleurs responsable de la communication de l’église catholique) peut vous en dire plus. Nous avons joint ce même mardi, le père AUGUSTIN OBROU. « Demandez aux parents de vous dire les raisons. Puisque nous avons porté à leur connaissance ces raisons. S’ils ont fait le choix de se répandre dans la presse qu’ils vous donnent les raisons. Moi, je n’ai pas envie de m’exprimer sur le sujet aujourd’hui. Le moment venu, nous animerons une conférence de presse pour les détails ». Toute notre insistance pour arracher ces fameuses raisons à l’homme de Dieu a été vaine. En attendant, la décision fait l’affaire des écoles environnantes. Qui ont inondé le secrétariat de prospectus pour attirer les élèves de Saint Paul dans leurs établissements.

