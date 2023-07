Côte d’Ivoire : la 77 ème promotion sortante des enfants de troupe de l’EMPT baptisée la promotion ‘’Renaissance’’

L’EMPT(Ecole Militaire Préparatoire Technique de Bingerville) a abrité une double cérémonie le vendredi 21 juillet 2023 sous la présidence du Ministre d’ Etat, Ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara qui avait à ses côtés des personnalités militaires dont le Chef d’Etat-Major Général des Armées, Général de Corps d’ Armée Lassina Doumbia .

Il s’agit de la cérémonie de baptême de la 77ème promotion sortante des enfants de troupe et de distribution des prix aux meilleurs élèves.

Aux dires du Colonel Bes Joseph Arthur, Commandant l’EMPT de Bingerville, il est de tradition dans cet établissement que la promotion sortante soit baptisée solennellement dans le mois de juillet et qu’à cette occasion lui soit présentée son parrain qui doit être un exemple pour la communauté de par son abnégation au travail. Ainsi cette promotion sortante des enfants de troupe comptant 105 élèves de six nationalités différentes dont 91 ivoiriens et 14 étrangers (03 burkinabés,01 guinéen,01malien ,03 nigériens ,03 sénégalais et 03 togolais) a été baptisée ‘’La Renaissance’ ’.

Cette année, le choix du parrain s’est donc porté sur le Général de Brigade Diarrassouba Bakary, Directeur Général des Affaires Stratégiques au Ministère d’Etat, Ministère de la Défense.

L’autre pan de cette cérémonie a été marqué par la distribution des prix aux meilleurs élèves visant à récompenser l’excellence et à créer une saine émulation en leur sein. Ce sont donc 87prix repartis en prix d’excellence, prix d’honneur et prix tableau d’honneur prenant en compte les trois premiers de chaque classe de la 6è à la Terminale.

Après cette phase , l’on a procédé à l’attribution de 34 prix spéciaux récompensant les meilleurs parmi les meilleurs élèves, des enseignants et des cadres militaires.

En définitif, l’enfant de troupe Krah N’dri Ange Victoria aura crevé l’écran en s’octroyant 7 prix dont ceux du Président de la République et du meilleur élève parmi les meilleurs. Pour les récompenses, outre des ouvrages scolaires , les lauréats du premier cycle ont obtenu chacun une tablette et ceux du second cycle un ordinateur.

Le super prix de l’ excellence a été octroyé au Ministre d’ Etat, Ministre de la Défense pour ses actions en faveur du développement harmonieux de cette école ponctué par le slogan ‘’Objectif 100 % à l’ EMPT , je m’y engage ‘’ surtout que les résultats au BEPC, au Brevet de technicien en électronique et au Brevet de technicien en mécanique, véhicule et engin ont connu 100% de succès en attendant le Baccalauréat.