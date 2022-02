Côte d’Ivoire : la Ministre Mariatou Koné assiste à la cérémonie de présentation de l’analyse entre les systèmes éducatifs de la Côte d’Ivoire et ceux de la Corée du Sud, du Vietnam, du Ghana et de la Malaisie

Dans le cadre des États Généraux de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation , la Ministre Mariatou Koné a présidé ce mercredi 9 février la cérémonie de présentation de l’analyse entre les systèmes éducatifs de la Côte d’Ivoire et ceux de la Corée du Sud, du Vietnam, du Ghana et de la Malaisie.

Cette analyse pilotée par plusieurs instituts de l’UNESCO, explique la Ministre, permettra “de capter les signaux d’alerte et les points d’attention, d’optimiser les facteurs de résilience, d’identifier les raisons d’espérer et de co-construire le meilleur futur souhaitable, pour notre école, pour notre pays”.

A cette à analyse comparative, s’ajoutent deux rapports clés portant sur les futurs de l’éducation et l’alphabétisation qui viendront enrichir les conclusions des états généraux de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation qui sont actuellement à l’étape des commissions thématiques.

Ces rapports seront remis officiellement au Premier Ministre , Chef du Gouvernement Patrick Achi par la mission de l’UNESCO , présente à Abidjan à cet effet.

