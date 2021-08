Côte d’Ivoire: la moyenne d’orientation en seconde C et A pour la rentrée 2021-2022 connue

Un communiqué signé par le directeur de cabinet de Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a fixé depuis le mercredi 18 Août 2021 la moyenne d’orientation en seconde C et A pour la rentrée scolaire 2021-2022. Et cette moyenne d’orientation est de 10/20 avec la condition que le candidat a pu obtenir une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 8,5/20 en classe en fin d’année. L’attente fut longue et difficile. Et en fin de compte c’est un communiqué de quatre lignes, qui marque par son aspect laconique, qui scelle le sort des élèves de troisième.

Dès maintenant les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes sont situés et doivent commencer à prendre leurs décisions puisque tout est désormais clair dans l’esprit de tous les acteurs.

Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre 2021 avec un caractère spécial. En effet, avec la suppression des cotisations exceptionnelles COGES, la rentrée scolaire de cette année se fera sous un jour nouveau. Une bonne nouvelle pour les parents mais pas forcément pour les gestionnaires des établissements qui seront confrontés à coup sûr à la lenteur administrative quant aux décaissements qui jusque-là ne sont pas élucidés et personne ne sait au juste quelle sera leurs périodicité, ni leur volume.

