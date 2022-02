Côte d’Ivoire : l’Ambassade des USA fait don d’une imprimante 3D à la bibliothèque

Une délégation de diplomates américains, conduite par la Ministre Conseiller de l’Ambassade des USA en Côte d’Ivoire, Madame Johann LOCKARD, a effectué une visite de travail à l’Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC) , le lundi 07 février 2022, avec à la clé la remise d’une imprimante 3D au rayon « American Shelf » de la bibliothèque.

D’une valeur de quatre millions de FCFA et de plusieurs livres en rapport avec le leadership, le don américain est constitué précisément d’une imprimante 3D Makerbot, avec tous ses accessoires et 8 filaments multicolores.

A travers ce don , Madame Joann LOCKARD a dit être venue porter un coup d’accélérateur à la coopération entre l’UPGC et l’Ambassade des USA et accroître cette collaboration par le renforcement des capacités de l’UPGC , en termes d’incubateur technologique et de centre d’innovation.

Au demeurant, la première étape de cette visite de travail a été la rencontre avec le Président de l’Institution, Professeur COULIBALY Adama, et ses collaborateurs, à la salle de Conseil de l’Université. À cette occasion, le Professeur COULIBALY Adama, après avoir souhaité le traditionnel « FOTAMANA » à la délégation américaine, a fait l’état des lieux de la coopération entre l’UPGC et l’Ambassade Américaine. Il a salué l’excellente coopération qui a pris forme avec l’installation du rayon « American Shelf » de l’UPGC en 2015. Il a cité, en exemple, le don de matériel didactique le 16 novembre 2021 et la bourse fulbright dont a bénéficié Dr BEUGRÉ Stéphane, Enseignant-Chercheur au département d’Anglais.

Le Professeur COULIBALY Adama a émis le vœu de voir le rayon « American Shelf » de l’UPGC devenir « American Space », afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissant des étudiants.

Pour finir, il a présenté son institution, ses domaines de compétence et ses perspectives.

La délégation de diplomates américains était composée, en plus de la Cheffe de mission, de Madame Nancy LOWENTHAL, Chief USAID-Côte d’Ivoire, de Monsieur COULIBALY Adama, Assistant Politique à l’Ambassade américaine.

Quant à la partie UPGC, on notait, aux côtés du Président de l’Institution, la présence du Vice-Président Chargé de la Pédagogie, de la Vie Universitaire, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, Professeur DIOMANDÉ Dramane, du Directeur de Cabinet, Dr BALLÉ Ségbé Guy-Romaric, de la Secrétaire Générale Adjointe, Dr KOUASSI A. Madeleine, du Directeur du Contrôle de Gestion et de la Gouvernance, Professeur FOFANA Inza-Jésus, des Doyens et Vice-Doyens d’UFR, du Directeur de l’Institut de Gestion Agropastorale, du Directeur du Centre de Formation Continue, du Chef de Service de la Documentation et de l’Information Scientifique et Technique.

